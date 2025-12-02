Elektirikli skuter yönetmeliğinde değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Yönetmelik” hakkında açıklamalarda bulundu.

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinin ilk olarak 14 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, söz konusu tarihten bu yana ortaya çıkan ihtiyaçlara göre gerekli değişikliklerin yapıldığını söyleyerek, “Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliğinin düzenlenmesi, bu faaliyetlerde düzenin ve güvenliğin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması ve kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç yerine e-skuter kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğimizi, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledik” dedi.

“Hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla sisteme aktarılacak”

Bakan Uraloğlu, değişiklikler kapsamında işletmecilere getirilen yeni yükümlülükler hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Nete işlenen verilerin Belediyeler, Emniyet ve Jandarma ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile de paylaşılacağını kaydetti. E-Skuter faaliyetlerinde iletilen verilerin hangi zaman aralıklarında, ne şekilde ve hangi yolla U-Net Otomasyon sistemine işleneceğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda, işletmeler tarafından, hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla U-NET sistemine aktarılacak. Sürüş tamamlandığında bu bilgiler en geç on dakika içinde U-Net’e işlenecek. Sürüş dışında konumu değiştirilen e-skuterlerde ise her değişiklik sisteme işlenecek.”

Coğrafi çitleme ve yasaklı bölgelere girişte otomatik önleme

Bakan Uraloğlu, coğrafi çitleme ve yasaklı bölgelere e-skuterlerin girmesi halinde e-skuterlerde hangi tedbirlerin alınacağına ilişkin açıklamada bulunarak, “Buna göre işletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü oldu. Sürüş sırasında yasaklı bölgeye yaklaşılması halinde sürücü, direksiyonuna yerleştirilen işitsel cihazla uyarılacak. Bu bölgeye girilmesi halinde ise e-skuterin hızının kademeli biçimde saatte 6 kilometreye düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması işletmelerin yükümlülükleri arasında oldu” dedi.

Uraloğlu ayrıca sürüş sırasında devrilme uyarısı alınması halinde işletmecinin sürücü ile telefon üzerinden iletişim kurarak durum tespiti yapacağını, kazaya ilişkin verinin sisteme kaydedileceğini kaydetti.

Konum verisi ve e-skuter yoğunluk kontrolleri

Yeni düzenlemeye göre işletmecilerin bir ilde aldıkları toplam izin sayısının yüzde 70’inden az, yüzde 130’undan fazla e-skuter bulundurmalarına izin verilmeyeceğini kaydeden Uraloğlu, Kasım–Şubat döneminde bu alt sınırın yüzde 40 olacağını ifade etti. Uraloğlu, konum bilgileriyle ilgili değerlendirmelerin bir tam gün üzerinden yapılacağını belirterek hesaplamaların 00:00-23:59 arasındaki ortalama konum verileri temel alınarak yapılacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 7/24 hizmet verebilecek kapasitede çağrı merkezi veya aynı işlevi gören mobil uygulama bulundurma zorunluluğunun devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, bu hatlara iletilen şikâyet ve taleplerin “en kısa sürede” sonuçlandırılması gerektiğinin yönetmelikte açıkça düzenlendiğini belirtti.

Hız limitleri ve uymayan işletmelere para cezası

Bakan Uraloğlu, hız limitleri ve yasaklı bölgeler konusunda işletmecilerin yeni yükümlülüklerini şu ifadelerle açıkladı:

“UKOME il veya ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen hız sınırları e-skuter işletmecileri için bağlayıcıdır. Coğrafi çitleme zorunluluğu, yasaklı bölgelere yaklaşan kullanıcılar işitsel uyarı, bölgeye girilmesi halinde araç hızının saatte 6 kilometreye düşürülmesi, devrilme uyarısının ardından sürücüyle iletişime geçilmesi ve varsa kaza bilgilerinin kayda alınması yükümlülüklerine uymayan işletmelere, Yönetmeliğin 22’nci maddesi kapsamında 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ceza doğrudan işletmeci firmaya kesilecek.”

Mobil uygulamalarda harita, ücret ve park bilgisi zorunluluğu

Bakan Uraloğlu, kullanıcıların yönlendirilmesine ilişkin uygulamaların güçlendirildiğini vurguladı. Uraloğlu, mobil uygulamalarda harita hizmeti, anlık ücret bilgisi, yasaklı bölgeler, park edilemeyecek alanlar ve coğrafi çitleme sınırlarının açık şekilde gösterileceğini söyledi. Ayrıca kullanıcının karbon ayak izi karşılaştırmalarını görebileceği bir arayüzün de zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Kullanıma sunulacak e-skuterlerin, asgari yüzde 20 şarj düzeyinde olması, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla U-Nete işlenmesi zorunlu olacak.” dedi.

"E-skuterlerde asgari yüzde 30 yerli üretim şartı getirdik"

Bakan Uraloğlu, yapılan düzenlemelerle birlikte yerli üretimi güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirterek şunları söyledi:

“E-skuterlerde asgari yüzde 30 yerli üretim şartı getirdik. Hizmet vermek üzere sahaya çıkarılacak e-skuterlerin en az yüzde 30’unun, TSE tarafından belgelendirilmiş işletmelerin ülkemizde ürettiği araçlardan temin edilmesi zorunlu oldu. E-skuter üretimi yapan yerli işletmeler, ürettikleri araçların seri, plaka ve kimlik numaralarını Bakanlığımıza iletecek. Sahada kullanılan e-skuterlerin bu orana uymaması halinde ise işletmelerin faaliyetleri durdurulacak.”