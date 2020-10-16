Kahramanmaraş, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi'ndeki hakim bir tepede bulunan Kız Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla çalışma yapılacağını belirtti.

Kentin tarihi dokusuna en iyi şekilde sahip çıkacaklarını aktaran Gürbüz, kalenin Mersin'den sonra aynı adı taşıyan ikinci kale olduğunu ifade etti.

Kız Kalesi'nin, 2016 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildiğini aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Hititlerden Roma'ya, Selçuklular'dan Dulkadiroğulları'na ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin yaşam kaynağı olarak gördüğü ilçemizin tarih sahnesinde önemli bir yeri var. Geçmişten bizlere miras kalan bu hafızaya sahip çıkmak istiyoruz. İlçemizde 2 ayrı noktada tarihi kazılar sürdürülüyor ancak Kız Kalesi'nde bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı."

Kız Kalesi'nin adını verdiği Kalealtı Mahallesi'nde 600 metre yükseklikteki tepenin üzerine inşa edildiğini belirten Gürbüz, "Stratejik konumuyla, geniş ova ve geçit bölgesini görmesiyle de dikkat çeken Kız Kalesi, tarihin eski dönemlerinde İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan askeri hattın da önemli bir halkası. Elbistan'da inşa edilen en büyük kalelerden biri olarak nitelendirdiğimiz bu yapı, çeşitli dönemlerde restorasyondan geçse de zamana karşı direnememiş." ifadesini kullandı.