Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda, Türk asıllı Alman vatandaşı O.D'nin bulunduğu araç yol kontrol noktasında durduruldu.
Aramada şüphelinin üstünde 23 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu Narkotik
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