Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Salar beldesinde bir adreste yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.
Ekipler, adresteki A.H'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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