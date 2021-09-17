Güney Kore vatandaşı Yoonsun Ya, Elazığ'da ikamet ettiği dönemde arkadaş tavsiyesi üzerine İslam dinin araştırarak Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle Müslüman olmak için İl Müftülüğüne başvuran Ya için Müftülük makamında ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren İl Müftüsü Selami Aydın, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar veren Ya'yı tebrik etti.

Şahitler huzurunda şehadet getirerek "Ayşe" ismini alan Ya, Müslüman olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şehadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim." ifadelerini kullandı.

Müftü Aydın, Ya'ya Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve Güney Kore dilinde İslam dinini anlatan kitaplar hediye ederek ihtida belgesini teslim etti.