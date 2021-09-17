İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine Derebahçe ve Muhlisali mahallerinde 2 minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde, araçlardaki 30 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

Yabancı uyruklular ile Suriyeli sürücüler M.D.H. ve T.L. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.