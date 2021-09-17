Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Hatay'ın Belen ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine Derebahçe ve Muhlisali mahallerinde 2 minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolünde, araçlardaki 30 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Yabancı uyruklular ile Suriyeli sürücüler M.D.H. ve T.L. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Hatay Düzensiz Göçmenler
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