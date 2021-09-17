Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında traktör römorkuna gizlenmiş 7 tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla tabanca geçirileceği bilgisi üzerine Hacıpaşa Mahallesi'nde bir traktörü durdurdu.
Aramada, römork kısmına gizlenmiş 7 tabanca ve bunlara ait 8 şarjör bulundu.
Sürücü M.A. ile traktördeki H.B. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Jandarma Genel Komutanlığı
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