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Güncel
AA 29.04.2024 17:24

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 706,58 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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