Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.