Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yabancı uyruklu R.R.B. idaresindeki otomobil, D-655 Düzce-Akçakoca kara yolunun Konuralp ışıkları mevkisinde aynı yönde seyreden M.G.C. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.