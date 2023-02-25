Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, son bir haftada uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanan 28 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Elazığ
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