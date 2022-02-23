Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda, 4 kilo 607 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında Bingöl yolu polis uygulama noktasında şüpheli görülen bir araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada, 4 kilo 607 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
20 yaşındaki araç sürücüsü M.E.S. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Elazığ Narkotik Uyuşturucu
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