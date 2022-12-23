Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Etiketler: Elazığ
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