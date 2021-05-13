Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da silahlı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Elazığ’da olay, ilçeye bağlı Asri Mezarlık yakınında meydana geldi. 2 grup arasında gün içinde tartışma yaşandı.
İki taraf, gece saatlerinde mezarlık yakınında tekrar karşılaşınca kavga çıktı.
Kavgada şüpheli F.A.A. silahla ateş açtı. Emin Akın K. vurularak yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı Karataş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli F.A.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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