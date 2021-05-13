Elazığ’da olay, ilçeye bağlı Asri Mezarlık yakınında meydana geldi. 2 grup arasında gün içinde tartışma yaşandı.

İki taraf, gece saatlerinde mezarlık yakınında tekrar karşılaşınca kavga çıktı.

Kavgada şüpheli F.A.A. silahla ateş açtı. Emin Akın K. vurularak yaralandı. İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralı Karataş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli F.A.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.