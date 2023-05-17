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Güncel
AA 17.05.2023 22:47

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka otobüse nakledildi.

Yangın nedeniyle kara yolunun Elazığ istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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