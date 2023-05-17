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Güncel
AA 17.05.2023 22:21

Karaman'da bahar şenliği düzenlendi

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim öğrencilerine yönelik Bahar Şenliği düzenlendi.

Karaman'da bahar şenliği düzenlendi

Vali Tuncay Akkoyun, Türk Dünyası Kültür Parkı'ndaki şenlikte, özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına bugüne kadar her türlü adımı attıklarını, bundan sonra da atmaya devam edeceklerini söyledi.

Engelli vatandaşların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, hayata dört elle sarılmaları, mutlulukları ve refahları için çalıştıklarını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimizin gayret ve kararlılığı, hayatın her anında ve alanında ortaya koydukları üstün başarılar, her birimize örnek olmalıdır. Bilhassa son yıllarda özel gereksinimli vatandaşlarımız, uluslararası arenada farklı spor dallarında bizleri onurlandıran dereceler elde etmekte ve şanlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Özellikle Karaman'ımızda yüzmeden judoya, oturarak voleyboldan tekvandoya engelli kardeşlerimizin ulusal ve uluslararası sportif başarılarıyla iftihar ediyoruz, sevinç duyuyoruz."

Konuşmaların ardından folklor gösterisiyle devam eden program spor ve uçurtma etkinliklerinin yapılması ile sona erdi.

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