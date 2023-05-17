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Güncel
AA 17.05.2023 22:01

Kırşehir'de "hac hazırlık kursu" düzenlendi

Kırşehir Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı hac organizasyonu öncesinde hacca gidecek adaylara yönelik hac hazırlık kursu düzenlendi.

Kırşehir'de "hac hazırlık kursu" düzenlendi

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hacı adayları için müftülük konferans salonunda hazırlık kursu ve eğitim verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kursta konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığının kafile başkanları, din görevlileri ve tüm personele Mekke ve Medine'de destek olacağını belirtti.

Yaman, "Sizler hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetinizi en güzel şekilde yapabilmeniz için tüm personeller sizlere farklı konular hakkında seminerler verecek. Hac ibadetinin provasını sizlere burada anlatacaklar. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerin faydasını inşallah hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Uzman personeller eşliğinde verilen eğitimlerde hacı adayları duygusal anlar yaşadı.

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