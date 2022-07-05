Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bir marketten sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler şüphelinin F.K. (58) olduğunu tespit etti.
Yakalanan şüphelinin aracında ve üst aramasında 100 liralık 21 sahte banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Sahte Para Kaçakçılık
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