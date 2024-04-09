Az Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.04.2024 10:25

Elazığ’da polis teşkilatının 179. yılı kutlandı

Elazığ’da Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179’uncu yıldönümü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Elazığ’da polis teşkilatının 179. yılı kutlandı

Elazığ’da Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenene çeşitli programlar ile kutlandı.

İlk olarak İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, yardımcıları ve personelin katılımıyla, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından Karayel ve beraberindekiler şehitlikler ile Vali Doç. Dr. Ömer Toraman’ı ziyaret etti. Daha sonra Arif Nihat Asya Ortaokulu’nda Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu yıl anısına Kütüphane tefrişatı yapılarak, İl Emniyet Müdürü Karayel tarafından açılışı yapıldı. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Osmaniye'de polisler iftarda bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Hataylı depremzedelerin, köy tipi konutlarında ilk bayramları
12:07
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
11:54
Avustralya, Japonya'nın AUKUS'a dahil olmasına yeşil ışık yakmadı
11:53
Bitlis'te ilkbaharda kış yaşanıyor
11:45
Meteoroloji'den 2 kente kuvvetli yağış uyarısı
11:40
Yeni Zelanda, Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyayı harekete geçmeye çağırdı
Barınma merkezlerinde yaşayan Gazzeli kadınlar, geleneksel "bayram kurabiyesi" hazırlıyor
Barınma merkezlerinde yaşayan Gazzeli kadınlar, geleneksel "bayram kurabiyesi" hazırlıyor
FOTO FOKUS
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ