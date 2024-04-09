Elazığ’da polis teşkilatının 179. yılı kutlandı

Elazığ’da Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu kuruluş yıl dönümü İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenene çeşitli programlar ile kutlandı.



İlk olarak İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, yardımcıları ve personelin katılımıyla, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Ardından Karayel ve beraberindekiler şehitlikler ile Vali Doç. Dr. Ömer Toraman’ı ziyaret etti. Daha sonra Arif Nihat Asya Ortaokulu’nda Türk Polis Teşkilatı’nın 179’uncu yıl anısına Kütüphane tefrişatı yapılarak, İl Emniyet Müdürü Karayel tarafından açılışı yapıldı. Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi.



Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, diğer protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.