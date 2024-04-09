Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.04.2024 10:02

Suluova Belediyesi iftar programı düzenledi

Suluova Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Suluova Belediyesi iftar programı düzenledi

Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılanlara teşekkür eden Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, ilçe protokolü ve vatandaşlar ile birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofra etrafında ekmek ve duayı paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

İlçe halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan Uzun, şunları kaydetti:

"Gönül soframıza katılımlarınız için Allah razı olsun, bu mübarek ramazan ayının bu anlamlı gününde sizlerle aynı sofrada iftar yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin inşallah. Filistin, Gazze, Myammar ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslüman kardeşlerimiz esaret altında, zulüm ve soykırıma uğruyor. Müslüman kardeşlerimiz hor görülüyor, ibadetlerini ve oruçlarını da yerine getiremiyorlar. Tüm dünya üzerindeki Müslümanların bu zulümlerden bir an önce kurtulmasını ve dünya genelinde barış temenni ediyoruz."

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'nın yaptırdığı duaların ardından Uzun, çocuklara şeker dağıttı.

Programa, Kaymakam Şafak Gürçam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Ardahan’da kar insan boyunu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede
10:28
İstanbul trafiği 'bayram' etti
10:13
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
09:56
Özbekistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 426 mahkum affedildi
09:58
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
09:33
ABD, Yemen'de Husilere ait hava savunma sistemini vurdu
Nemrut Dağı'nda 6 metre karla mücadele
Nemrut Dağı'nda 6 metre karla mücadele
FOTO FOKUS
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da son teravih namazı kılındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ