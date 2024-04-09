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Güncel
AA 09.04.2024 10:05

Aydın'da devrilen ağacın altında kalan kişi ağır yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen ağacı ittirdiği esnada altında kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da devrilen ağacın altında kalan kişi ağır yaralandı

İkizdere Mahallesi Cılımbız mevkisinde tarlasında çalışan Hüseyin S., devrilen ağacı ittirdiği sırada altında kaldı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sarp alanda olması sebebiyle kazanın yaşandığı alana traktörle giden ekipler, Hüseyin S.'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Traktörün römorkunda taşınan Hüseyin S., yaklaşık 1 kilometre sonra ambulansa alındı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Hüseyin S.'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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