Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da koronavirüs karşı sosyal mesafe ayarı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sıra ve bekleme noktalarında sosyal mesafenin korunması çalışma yürütülüyor.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında kurulan İl Pandemi Kurulu, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla kent genelinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirleri almaya devam ediyor.
Alınan yeni karar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince banka, postane, ATM, ödeme noktaları gibi alanlarda sıra bekleyenlerin aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları için yere 2'şer metre aralıklarla daire çizildi.
Buralarda görevlendirilen polis ekipleri vatandaşların halkalar üzerinde durup sıraya geçmelerini sağlayarak sosyal mesafeninin korunmasını sağlayacak.
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