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Güncel
İHA 24.01.2024 16:49

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı.

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede bir adet pompalı tüfek ve 4 adet kartuş, 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda kent genelinde farklı yer ve zamanlarda meydana gelen işyerinden hırsızlık ve kasten yaralama olayının şüphelileri yakalandı. Ayrıca devam eden çalışmalarda; hırsızlık, yağma, yaralama, istismar, tehdit ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından toplamda 52 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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