Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da jandarmadan depremzede çocuklara psikososyal destek
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma ekipleri, depremzede çocukları yalnız bırakmadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez üssü Kavaktepe köyü olan depremden etkilenen çocuklar için destek çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda oluşturulan psikososyal destek ekipleri, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak depremzede çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kadın astsubayların da görev aldığı etkinliklerde çocuklara hediyeler verildi.
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