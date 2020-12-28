Özel tasarım ledli aydınlatma direklerini, şık ve modern tasarımlarıyla ilçedeki cadde ve yolları süsleyen belediye, toplamda 125 iki taraflı led şeklinde olan aydınlatma direkleriyle, hem yol hem de kaldırımları aydınlatı.

Konu hakkında yazılı açıklama yapan Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Karlıova halkıyla birlikte hayalini kurduğumuz hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. En başında da söz verdiğimiz gibi sözümüzü yerine getiriyor ve ilçemizi layık olan yere getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Led ışıkların ilçeye canlılık kattığını belirten esnaf Numan Uzun ise "Daha önce ilce caddesinde otrada bir direk ve o direkle aydınlık verilmeye çalışıyordu. Ama şimdi bu direklerin dikilmesiyle caddelerimizi renklendi. İnşallah buna benzer daha güzel hizmetler olur." şeklinde konuştu.