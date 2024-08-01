Elazığ'da Haniye için yürüyüş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetti.



Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından Haniye için program düzenlendi. Akşam namazı sonrası İzzetpaşa Camii'nde bir araya gelen grup, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından yüzlerce kişi, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirlerle ve sloganlar atarak yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, konuşmalar ve dualar ile sona erdi.