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Güncel
İHA 01.08.2024 09:28

Elazığ'da Haniye için yürüyüş

Elazığ'da bir araya gelen yüzlerce kişi, hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılıp, yürüyüş gerçekleştirdi.

Elazığ'da Haniye için yürüyüş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikast sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da El-Aksa Platformu tarafından Haniye için program düzenlendi. Akşam namazı sonrası İzzetpaşa Camii'nde bir araya gelen grup, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından yüzlerce kişi, Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar tekbirlerle ve sloganlar atarak yürüdü. Meydanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, konuşmalar ve dualar ile sona erdi. 

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