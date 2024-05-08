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Güncel
İHA 08.05.2024 12:08

Elazığ'da dağ keçisi popülasyonu artıyor

Son dönemde, popülasyonundaki artış ile dikkat çeken dağ keçileri, sürü halinde otlanırken görüntülendi.

Elazığ'da dağ keçisi popülasyonu artıyor
[Fotograf: İHA]

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde görüldü.

Boş arazide otlanan dağ keçisi sürüsü bir süre sonra gözden kaybolurken vatandaşlar da fotoğraflarını çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün kararına göre, ülke genelinde 225 yaban keçisi, 57 kızılgeyik, 17 çengel boynuzlu dağ keçisi, 17 karaca ve 1 Anadolu yaban koyunu avlanmasına izin verildi.

Anadolu yaban koyununu avlama ücreti 675 bin lira olarak belirlendi.

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