Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Görese bölgesi Kurşunlu Dağı yamaçlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediye personeli ve araç-gereç desteğiyle devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için şerit açma, söndürme ve soğutma gibi gerekli müdahaleler yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.