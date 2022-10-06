Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda evde kaçak şarap üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.