Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda evde kaçak şarap üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.
Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Etiketler: Elazığ Kaçak İçki
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