Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 2, Keban'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı ilçede 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Elazığ Kar Yağışı Ulaşım
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