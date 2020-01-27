Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Samsun, Amasya, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Sinop ve Tokat'ta yardım kampanyaları düzenlendi.

Samsun'da 19 Mayıs Belediyesi, giyecek ve yiyeceğin yanı sıra 55 tüplü ısıtıcıyı depremzedeler için bölgeye ulaştırmak üzere ekiplere teslim etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, millet olarak kenetlenip bu büyük felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmaya devam edildiğini söyledi.

Milletin sergilediği dayanışma için gurur duyduğunu vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin deprem bölgesindeki kardeşleriyle sergilediği bu güzel dayanışma için tüm milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşlarımız için malzemeleri Elazığ'a gönderilmek üzere Bafra Belediyesi ekiplerine teslim ettik. Yardımsever 19 Mayıslı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını dileyerek, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun."

Çankırı

Çankırı Belediyesi öncülüğünde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kışlık kıyafet, battaniye, çadır, çocuk bezi gibi ihtiyaç malzemelerinin toplanması için yardım çağrısında bulunuldu.

Vatandaşların, yapacakları yardımları, Çankırı Belediyesinde bulunan Hilal Masa'ya bırakabileceği belirtilen açıklamada, toplanan yardımların en kısa zamanda bölgeye ulaştırılacağı aktarıldı.

Amasya

Amasya'dan toplanan ısıtıcı, battaniye ve gıda malzemelerinin yüklendiği 3 tır, deprem bölgesine gönderildi.

Valilik, Belediye, AFAD ve Türk Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla yardım kampanyasında 3 tır dolusu ısıtıcı, battaniye, gıda malzemesi, meyve ve sebze toplandı.

Malzemeler, Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen programın ardından deprem bölgesine uğurlandı.

Kastamonu

Kastamonu'da, Abana, Araç, Cide, Devrekani, Hanönü ve İnebolu belediyelerince depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyeler, depremde zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına tüm vatandaşlardan destek istedi.

Yardımların belediye binalarına ulaştırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, yapılan yardımların en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Çorum

Çorum Belediyesince hazırlanan, gıda, giyecek ve battaniyeden oluşan yardım tırları, dualarla bölgeye uğurlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu ancak her şeye rağmen Türk halkının, mağdur kardeşlerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Depremin ardından AFAD ile iletişime geçerek bölgede nelere ihtiyaç duyulduğu konusunda bilgi aldıklarını ifade eden Aşgın, "250 bin lira değerinde 1040 koli gıda paketi hazırladık. 90 bin lira değerinde giysi, bot, ayakkabı temin ettik. Bu malzemeler tüm Çorum'un, Çorum halkının malzemesi. Çorum olarak bu yardımı gönderiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sürekli AFAD ekipleri ile irtibat halindeyiz. Deprem bölgesinden bize talep gelmesi durumunda neye ihtiyaç varsa karşılamaya hazırız." diye konuştu.

Daha sonra İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından dua edildi ve 3 tır deprem bölgesine uğurlandı.

Çorum Belediyesinin yanı sıra kentte bazı ilçe belediyeleri, Çorum Barosu, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarınca da yardım kampanyası başlatıldı.

Sinop

Sinop'ta belediye tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yardımların, belediyenin Gazi Caddesi'nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasında oluşturulan yardım masasına teslim edilebileceği belirtildi.

Yapılan duyuru üzerine çok sayıda yardımın belediyeye ulaştığı vurgulanan açıklamada, toplanan yardımların en kısa sürede AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılacağı belirtildi.

Tokat

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Kaymakamlık, Belediye ve Niksar Kent Konseyi tarafından başlatılan yardım kampanyasında, bölgeye toplam 3 tır dolusu yardım malzemesi gönderildiğini kaydetti.