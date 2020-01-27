Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 99. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz İkmal Teğmen Cihal Oruç, Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı'nda büyük öneme sahip Alemdar Gemisi'nin, 5 Şubat 1921'de 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan kaçırıldığını söyledi.

Ereğli'ye 6 Şubat'ta gelen ve halk tarafından sevinçle karşılanan Alemdar Gemisi'nin personel, kumanya ve yakıt ikmalinin ardından Trabzon'a hareket etmek için buradan ayrıldığını anlatan Oruç, şöyle konuştu:

"Alemdar Gemisi'nin ihbar edilmesi üzerine Fransız C-27 gambotu (bir veya birkaç silahlı küçük savaş gemisi) tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştur. Sonrasında 4 Fransız askeri eşliğinde ve C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edilmiştir. Ereğli'nin 10 mil açıklarında, Alemdar personeli, kendi aralarında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele almış ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmıştır. Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotu Alemdar'a ateş açmıştır. Çatışma seslerini Ereğli'den duyan halk, sahilden ve denize açılan sandallardan C-27 gambotuna yaylım ateşi açarak gambotun açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a geri dönmesini sağlamıştır."

Alemdar Gemisi'nin, kaçırılmasını önlemek maksadıyla 27 Ocak 1921'de Çoban Çeşmesi önlerinde karaya oturtulduğunu ve bir miktar su alması sağlandığını ifade eden Oruç, şunları kaydetti:

"Serdümen Recep Kahya, bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'mızın ilk deniz şehidi unvanını almıştır. 28 Ocak 1921'de bütün Ereğli halkının katılımıyla cenazesi şehir mezarlığına defnedilmiştir. Alemdar'da esir edilen 5 Fransız askerin iadesi için 17 Şubat 1921 yılında Alemdar Antlaşması yapılmıştır. Milli Mücadele kapsamında birçok görevde bulunmuş, mühimmat ve önemli malzemelerin transferini yapmış, üzerine monte edilen toplar sayesinde başta Şahin Vapuru olmak üzere Novorosyk'de harp mühimmatı taşıyan gemilere karakol ve kollama görevi yapmıştır. Ayrıca Pontus çeteleriyle mücadele etmiştir. Romanya ve Bulgaristan'a deniz yoluyla kaçan Abacı Yanko ve Sarı Yani çetesini yakaladığı gibi birçok çeteyi de yakalayarak resmi makamlara teslim etmiştir. Alemdar, büyük zaferlerden sonra 1924-1959 yıllarında kurtarma işleriyle sürekli uğraşmış, 1959 yılında hizmet dışına ayrılmıştır. 1982'de ise sökülmek üzere satılan Alemdar Gemisi, 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda, İstanbul Tersanesi'nin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini tahsis etmesi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirilmiştir."

Kutlama programı

İkinci program, sahil bandında bulunan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirildi.

Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Durmaz Demiroğlu, burada yaptığı konuşmada, mevcut geminin bulunduğu alanın, Alemdar Meydanı'na dönüştürülerek zaferin 100. yılında açılışının yapılmasını isteyerek, "Bu, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarının genç nesillere aktarılması yönünde çok önemli tarihi bir çalışma olacaktır." dedi.

Etkinlik, kahramanlık ve Ereğli türkülerinin seslendirildiği müzik dinletisiyle sona erdi.