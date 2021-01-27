ÖSYM'den yapılan açıklamada "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2021 EKPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, 2021 EKPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar.

EKPSS 2021 yerleştirme sonuçları için tıklayınız.