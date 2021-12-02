Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eğirdir’de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde yapılan çalışma kapsamında şüpheli aracı durduran ekipler uyuşturucu ele geçirdi.
Önceki gece saat 21.45 sıralarında Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Eğirdir istikametine gelen araç, içerisinde uyuşturucu madde olabileceği şüphesi üzerine durduruldu.
Araç içerisinde şüpheliler S.K., C.Ş., Ö.Ş.A.'nın kaba üst armasında uyuşturucu içiminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında ise uyuşturucu maddeye el konularak, olayla ilgili sorgulama başlatıldı.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu
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