Önceki gece saat 21.45 sıralarında Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada Eğirdir istikametine gelen araç, içerisinde uyuşturucu madde olabileceği şüphesi üzerine durduruldu.

Araç içerisinde şüpheliler S.K., C.Ş., Ö.Ş.A.'nın kaba üst armasında uyuşturucu içiminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan arama çalışmasında ise uyuşturucu maddeye el konularak, olayla ilgili sorgulama başlatıldı.