Efteni Kuş Cenneti'ndeki gölün yüzeyi sazlık ve sucul bitkilerden arındırılıyor

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı binlerce kuş gözlemcisi ve doğaseveri ağırlayan, göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan Efteni Gölü'nde biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göl yüzeyinin temizliğine yönelik çalışma yürütülüyor.

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve iskele mevkisinde çalışan ekipler, temizleme aracı yardımıyla gölün yüzeyini sazlık ve sucul bitkilerden arındırıyor.