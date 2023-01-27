Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 13:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne’de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Edirne’de meydana gelen zincirleme kazada 4 araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Edirne Sabuni Mahallesi Atatürk Bulvarı Orduevi Kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan 4 araçlar zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan 1 kişi yaralandı.
Ayrıca hasar gören araçların birinde bulunan engelli çocuğun bagajdaki engelli aracıda kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Edirne
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