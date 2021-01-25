Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Destek Kıtaları Kavşağı'nda meydana geldi.

Keşan'dan, Gelibolu yönüne giden 21 yaşındaki E.E. yönetimindeki çekici ve süt tankeri, kavşağa geldiği sırada aynı yönde seyreden Ahmet Özdöl idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önünde giden E.İ. yönetimindeki cipe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Özdöl, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdöl'ün cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Polis, diğer sürücüler E.E. ve E.İ.'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Kaza nedeniyle Keşan'dan, Gelibolu istikametine yaklaşık 1 saat kapanan alt geçit, polis ile savcının incelemesi ve araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.