8 Şubat'ta sağanak sırasında evine isabet eden yıldırım sonucu 18 yaşındaki İsmail Yılmazoğulları yaralandı.

İlk müdahalesinin yapıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmazoğulları sağlığına kavuştu.

Şarjdaki telefonuyla oyun oynuyordu

Azatlı köyünde ailesiyle yaşadığı evine dönen Yılmazoğulları, şiddetli yağış sırasında şarj cihazı prize takılı şekilde telefonunda oyun oynadığını söyledi.

Eve isabet eden yıldırım sonucu elinden, kulağından ve göğsünden yaralandığını anlatan Yılmazoğulları, "Telefon, kulaklık ve şarj aleti de kullanılmaz hale geldi. O an gözlerim karardı, çok korktum. Ambulansla buradan fakülteye oradan da Kocaeli'ne sevk ettiler. Çok ilgilendiler teşekkür ederim. Elimde yanıklar oluşmuştu. Kulağımın zarı patlamış, 3 ay sonra ameliyat olacağımı söyledi doktorlar. Elimdeki yaralar da iyileşiyor." dedi.