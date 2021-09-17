Talatpaşa Mahallesi Kavaklı Tekke Sokak'ta, kiracının ikamet ettiği Saim Yaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.