Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları kontrollerde şüpheli M.G'nin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 133 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 350 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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