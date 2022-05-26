Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edirne'de aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup Talatpaşa Caddesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.S. ve Y.S. silahla, A.G. ve M.G. beyzbol sopasıyla aldıkları darbe nedeniyle yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliler H.D. ve İ.Ç.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne
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