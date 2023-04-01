Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
1. Murat Mahallesi 28. Sokak'taki bir kafeden çıkan H.Ç. ve A.K'nin arkasından gelen M.A, yanındaki tabancayla ateş etti.
Yaralanan H.Ç. ve A.K. olay yerine gelen ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya olarak kaçan M.A'nın bulunması için çalışma başlattı.
Silahlı kavgada olay yerindeki iki araç ise isabet eden kurşunlar nedeniyle zarar gördü.
Etiketler: Edirne
Sıradaki Haber
Kütahya’da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz