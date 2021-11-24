Sanayide aracını tamir ettiren Kenan Yavaş, 59 KA 545 plakalı aracıyla yaşadığı köye gitmek yola çıktı.

Yavaş'ın aracı Abdurrahman Mahallesi'nde seyir ettiği sırada yanmaya başladı.

Aracını park eden Yavaş ve vatandaşlar, yangın söndürücüyle aracın motor kısmından çıkan alevlere müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hasar oluşan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.