Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf:AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıosmanlar Mahallesi Seken mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, K.D, S.D. ve E.U'yu suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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