İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında halk pazarına girişi tek noktadan sağladı.

Bu noktadan pazara giren vatandaşların vücut ısıları ölçüldü, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı kişilerin pazara girişlerine izin verilmedi.

Bu arada polis ekipleri pazara bisikletiyle gelen bir çocuğu, bisikletiyle birlikte ekip otosuyla evine götürdü.

Polis, çocuğun vücut ısısını da ölçtü.