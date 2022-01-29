Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
[Fotoğraf: AA]
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve yem bıraktı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besleme çalışması başlattı.
Bu kapsamda ekipler kentin çeşitli noktalarına mama ve yem bıraktı.
Sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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