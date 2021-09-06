Edirne'de okul servisleri denetlendiEdirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler öğrencilerin okula gidip-gelirken kullandıkları okul servislerinde Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan salgın önlemleri ile yıllık çalışma ruhsatlarının, araç şoför tanıtım kartının, araç yolcu taşıma kapasitelerinin uygun olup olmadığını ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını inceledi.

Kurallara uymayan okul servisi sürücülerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine göre cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin okul giriş-çıkış saatlerinde devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların servis araçlarıyla ilgili her türlü öneri ve şikayetlerini Alo 153 numaralı hatta yapabileceği gibi Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 225 19 78 numaralı hattına bilgi verilebileceğini belirtti.

