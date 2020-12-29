Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince, koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda 21-27 Aralık'ta 12 mevki denetlendi.

Denetimlerde 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek avlandıkları gerekçesiyle para cezası yazıldı ve haklarında işlem başlatıldı.

Kontrollerde 1 ruhsatsız tüfek muhafaza altına alındı, 4 takozsuz tüfeğe, 3 ses cihazına ve avlanılan 4 ördeğe el konuldu.

DKMP ekiplerinin denetimleri sürüyor.