Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda kayıtsız av tüfeği, sigara sarma makinesi, kompresör, 55 şişe içki, 23 kutu nargile kömürü, çeşitli miktarlarda sarma sigara ve makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.