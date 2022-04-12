Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş üreten bir fırında temizlik şartlarının yerine getirilmediği iddiasıyla Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

Video ve fotoğraflarla desteklenen ihbar sonrası ekipler söz konusu fırında incelemede bulundu.

Fırın sahibine, tespit edilen temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle belediye zabıtası 590 lira, Tarım ve Orman Müdürlüğü de 20 bin 706 lira para cezası uyguladı.

Söz konusu fırının görüntüsü bazı sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.